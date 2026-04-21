На Украине спрогнозировали уменьшение населения к 2050 году НАНУ: население Украины может резко сократиться к 2050 году

Москва21 апр Вести.Украину населяет от 28 миллионов до 30 млн человек. Об этом заявил замдиректора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

Его слова приводят местные СМИ. Гладун также поделился демографическим прогнозом.

Сейчас [на Украине] наименьшее количество рождений за последние почти 250 лет. Население Украины будет 23-25 млн в 2050 году заявил Гладун

По его словам, этот прогноз будет актуален, если в ближайшее время будет объявлено о прекращении боевых действий. Также в институте отметили, что с 2022 года страну покинули порядка шести миллионов человек.

Ранее в Великобритании сообщили о том, что население Украины сократилось до 20 миллионов человек. Также там отметили, что информация в открытых источниках может быть существенно завышена.