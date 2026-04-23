"Она исчезает": на Западе ужаснулись демографической катастрофе на Украине TEC: Украине грозит коллапс из-за конфликта и оттока коренного населения

Москва23 апр Вести.Украине в перспективе придется преодолевать последствия масштабного демографического кризиса, вызванного массовым оттоком коренного населения, продолжающимся конфликтом и рядом других обстоятельств.

Об этом говорится в материале издания The European Conservative (TEC).

Часть коренного населения заполняется иммиграцией. Она (Украина - прим. ред.) исчезает из-за вооруженного конфликта, массового выезда и демографического коллапса сказано в статье

Автор публикации подчеркнул, что затягивание Киевом конфликта с Россией может привести к тому, что Украина перестанет быть той страной, которую, по заявлениям представителей киевского режима, они "защищают".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины.

В свою очередь, социолог Евгений Копатько рассказал журналисту ИС "Вести" Владимиру Соловьёву, что большинство подлежащих мобилизации украинок – это трудоспособные женщины репродуктивного возраста, а их отправка на фронт или бегство из страны негативно отразится на демографической ситуации.