"Это катастрофа". Украинский министр заявил о сокращении численности населения Министр Улютин: численность населения Украины сократилась до 22-25 млн человек

Москва10 мая Вести.Численность населения Украины сократилась и в настоящее время составляет порядка 22-25 млн человек. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, назвав эту цифру катастрофической. Его слова приводят местные СМИ.

Это катастрофа. На всей территории Украины 22-25 млн сказал министр

В конце октября 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова приводила другие цифры. По итогам исследований за 2024 год в стране насчитывалось от 28 млн до 30 млн жителей.

Как ранее сообщалось в материале издания The European Conservative, в перспективе Украине придется преодолевать последствия масштабного демографического кризиса, вызванного массовым оттоком коренного населения, продолжающимся конфликтом и рядом других обстоятельств.