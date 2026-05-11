Диесен: убыль населения Украины – следствие попыток втянуть страну в НАТО

Москва11 мая Вести.Сокращение численности населения Украины вызвано политикой Запада по втягиванию страны в НАТО и последующей реакцией России на эти действия. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

По его словам, такая ситуация ужасна для будущего Украины, однако она была предсказуема.

Ожидаемо, что попытка втянуть Украину в орбиту альянса встретила бы мощный ответ со стороны России написал Диесен в соцсети X

Профессор подчеркнул, что продвигавшие эту политику страны Запада преподносят ее как "проукраинскую", якобы очерняя противников в лице российских СМИ.

Численность населения Украины в настоящее время составляет порядка 22-25 млн человек. Об этом заявил 10 мая министр социальной политики Денис Улютин.