Москва29 апр Вести.Судя по всему, в мозгах европейских политиков задребезжала некая слабая мысль, поскольку становится все больше заявлений о том, что Украину не примут в ЕС, пока она воюет. Например, Мерц заявил, что Украине потребуется признание территориальных потерь для вступления в ЕС.

В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеюсь, мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть территории Украины больше не будет украинской. Если президент Зеленский хочет донести это до своего населения и заручиться поддержкой большинства, и ему нужно провести референдум по этому вопросу, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл для вас путь в Европу" передает его слова Reuters

Что касается пути в Европу, который, по мнению Мерца, должен открыть Зеленский, то для украинского народа он давно превратился в путь гибели и уничтожения. После того как Украина пошла в Европу, численность украинцев стала резко сокращаться. За время этого пути население страны сократилось более чем в два раза, а рождаемость вообще упала до уровня тех времен, когда Украина была малообитаемым Диким полем.

Замредактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд заявил, что население Украины составляет сегодня 20 млн человек.

Я имею в виду, это — чрезвычайные изменения. Я не представляю, что это делает с обществом, когда люди умирают, уезжают. Честно говоря, я не могу представить, какой будет Украина в 2040 году заявил журналист

Напомню, что на основе реальных данных и официальных источников я со специалистами из "Другой Украины" пришел к выводу, что на начало 2023 года на подконтрольной Киеву территории проживали 19,4 млн человек, а сейчас их определенно меньше.

Путь Украины в Европу действительно оказался трагедией. Visual Capitalist, основываясь на данных МВФ, сообщает, что Украина худшая в мире страна по демографической динамике. Ее население сократилось на треть (-33%) за последние 25 лет, начиная с 2000-го года. Согласно докладу Центрального разведывательного управления США, опубликованному в 2024 году, Украина по уровню рождаемости занимает 228-е (последнее) место в мире, а по уровню смертности занимает 1-е место в мире.

Превышение смертности над рождаемостью составляет где-то 250–300 тысяч человек в год. Фактически каждый год исчезает такой город, как Винница заявил экономист Кущ

Ему вторит глава Офиса миграционной политики Воскобойник, заявляя, что коэффициент рождаемости в стране сейчас упал до уровня 0,7 (тогда как для простого восстановления населения этот показатель должен составлять 2,2). То есть Украина в принципе потеряла возможность восстановления своего населения в среднесрочной перспективе. Сегодня официальная средняя продолжительность жизни украинских мужчин составляет 57 лет; этот показатель примерно равен продолжительности жизни мужчин в Мозамбике или Конго.

CNN сообщает, что Украина превратилась в страну вдов и сирот.

Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и распределялась очень неравномерно заявила ведущий украинский демограф Элла Либанова журналистам этого СМИ

При этом Украина оказалась самой несчастной страной Европы по версии журнала Visual Capitalist, набрав 4,7 балла из 10 (111-е место из 147). Самыми несчастными странами мира в этом рейтинге оказались Афганистан (1,4), Сьерра-Леоне (3,3), Малави (3,3). Исследование основано на опросе более 100 тыс. жителей каждой страны. Также учитывается уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, восприятие коррупции и другие факторы. В рейтинге The Economist Intelligence Unit Киев в 2025 году вошел в десятку худших для жизни городов мира и занял 165-е место из 173. Рейтинг сформирован по ряду критериев: инфраструктура, образование, экологическая ситуация, здравоохранение, культура и окружающая среда, стабильность. В большинстве западных справочников Украина фигурирует как страна, малопригодная для жизни, и ее не рекомендуют посещать.

С экономикой в стране та же катастрофическая ситуация, что и с рождаемостью. В рейтинге Всемирного банка по ВВП на душу населения Украина по итогам 2024 года занимает последнее место в Европе с показателем $5 389. ВВП на душу населения России составляет $14 889, Казахстана — $14 005, Белоруссии — $8 316, Молдавии — $7 617.

По показателю среднемесячной заработной платы в 2024 году Украина также заняла последнее место в Европе. Среднемесячная заработная плата на Украине за 2024 год, по оценкам Госстата, составила 21 473 грн, что эквивалентно $535 или 40 тыс. рублей. К примеру, размер средней зарплаты в Молдавии за этот период составил 13 700 леев или $761, 57 тыс. рублей. По уровню покупательной способности на душу населения в рейтинге GfK Purchasing Power Europe Украина по итогам 2024 года занимает последнее место в Европе с показателем €2 878, что на 85% ниже среднеевропейского показателя — €18 768.

В Украине самый высокий уровень безработицы в Европе в 2024 году согласно оценкам Минэкономики по методологии Международной организации труда — 18,2%. По уровню экономической свободы Украина заняла 150-е место среди 165 стран и территорий в обновленном в 2024 году рейтинге Института Фрейзера и вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран. С 2010 года долг на каждого гражданина Украины вырос с 900 долларов до 7200, сообщает "ЗеРада". Но тут надо тоже понимать, что в данном расчете не учитываются реальные демографические показатели, значит, эту цифру нужно умножить в полтора-два раза как минимум. Поэтому Украина не только вымирает, но и стремительно погружается в долги.

И что предлагает нелегитимная власть? Воевать до последнего украинца! То есть еще больше терять людей, еще больше увеличивать количество сирот и вдов, еще больше залезать в долги. И все это под лозунгами пути в Европу. То, что украинцы не хотят умирать за чужие политические амбиции и преступную политику Зеленского, в Европе, куда они стремятся, никого совершенно не интересует. И Брюссель, и Лондон спокойно продолжают смотреть, как украинских мужчин вылавливают, как бродячих собак, на пушечное мясо.

На украинском телевидении идет соревнование рецептов, как выловить больше людей на бойню.

Сейчас мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства. Государство ищет эти пути, а общество со своей стороны должно вспомнить о своей ответственности. На мой взгляд, это дело не только полиции, министерства обороны, командования Сухопутных войск. Медиа, общественный сектор должны помогать правильно отстроить эту коммуникацию. В информационном поле явный крен в сторону людей, которые сейчас не на службе плачется военный омбудсмен Решетилова

Она считает, что "людоловам" не удалось добыть 1,6 миллиона человек, и очень сокрушается по этому поводу. Нацист Дикий в прямом эфире вообще предложил вооружать сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) огнестрельным оружием и применять его против уклонистов и тех, кто им помогает. То есть массово убивать людей, не довозя до фронта, чем сейчас ТЦК и занимается, поскольку смертность среди "бусифицированных" (задержанных сотрудниками ТЦК) стремительно растет и без этого.

Но тут возникает вопрос: если государство устроило геноцид собственного народа, не уважает его прав, грабит и унижает его, то зачем такое государство защищать, зачем оно вообще нужно? Если даже с показателями, заниженными в полтора-два раза, Украина занимает последние места в мире по рождаемости, по уровню счастья и первые места по смертности и нищете? Легко понять, что такое государство в Европе никто не ждет, у них там свои проблемы.

Но тогда за что умирают сегодня украинцы, если до этого вся западная пропаганда орала, что они отстаивают европейский выбор, членство в НАТО и ЕС?

Теперь оказывается, что умирали они зря, ни в какое НАТО и ЕС не стоило лезть, не одурманивать украинцев, так называемым, "цивилизованным выбором", который уже уничтожил государство, довел страну и народ до ручки.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"