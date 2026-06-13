Москва13 июн Вести.Членство Украины в ЕС превращается в бесконечный анекдот: ее туда постоянно приглашают, но там ее никто не ждет. Девизом украинской евроинтеграции может стать ироничное высказывание: "Заходите, когда нас нет дома". Украина в ЕС будет, но в "отдаленной перспективе", — заявил канцлер Мерц в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle*.

"Нашей целью для Украины остается справедливый и долгосрочный мир, учитывающий и наши интересы в сфере безопасности. Ради этого и по этой причине мы поддерживаем Украину. Такова правда. Мы делаем это сегодня и будем делать это завтра, пока это будет необходимо", — говорил он депутатам. Но когда он заявил, что Украина "защищает и нашу свободу, свободу и безопасность во всей Европе", оппозиционные депутаты в зале не смогли сдержать смех и возмущение, что канцлера крайне разозлило.

Таким образом, Украина рассматривается сегодня как полигон для войны и таран против России. Брюсселю нужны не новые члены Евросоюза, а новые колонии. Германия, Франция и страны Бенилюкса предлагают ограничить право голоса у новых членов ЕС

Предлагается временно ограничить новичкам право голоса, в первую очередь в таких вопросах, как принятие новых членов, внешняя политика и бюджет ЕС, где сейчас решения должны приниматься всеми странами-членами единогласно. При этом Евросоюз хочет в этих странах взять на себя "контроль за соблюдением норм демократии и свободы СМИ, а также мер их защиты в случае серьезного отступления новых членов Евросоюза от стандартов в этой области".

То есть правительства новых членов — Черногории, Албании, Молдовы и Украины — будут превращаться в колониальные администрации. Естественно, все это не нравится Зеленскому, поскольку господа из Брюсселя не позволят ему воровать в сегодняшних объемах, и он пытается доказать, что тоже европеец. Например, недавно поддержал ЛГБТ-сообщество. "Мы одинаковые. У нас одинаковые права, несмотря на предрассудки людей из XV века", — сказал нелегитимный. Пока это на Брюссель никакого впечатления не произвело, но, судя по всему, кровавый клоун будет развивать тему дальше.

Украина, кроме как колония, не нужна в Европе ни в каком виде

Европейские СМИ начали активно обсуждать, что Украина представляет для Европы криминальную опасность. ARD сообщает, что оружие с войны в Украине массово попадает на европейский черный рынок. В Испании во время полицейских рейдов против наркоторговцев практически каждую неделю изымается боевое оружие, в том числе постсоветского образца, такое как автоматы Калашникова и штурмовые винтовки на их основе, а также боеприпасы к ним. Аналогичные находки делались и в Венгрии.

"Обычно нам не удается отследить оружие, но боеприпасы отследить проще, и они часто поступают с войны в Украине", — рассказал немецким журналистам Агустин Давид Домингес, представитель профсоюза Гражданской гвардии Испании. Немецкий специалист по боеприпасам и взрывчатым веществам Марко Полерс подтвердил ARD, что "такое оружие сейчас проще всего достать на Украине — например, у убитых солдат".

Власти ЕС и Германии в курсе этой проблемы. Судя по документам, попавшим в распоряжение журналистов, в Европе, по оценкам, находится в обращении около 35 млн единиц незаконного оружия, а в информационной системе стран Шенгенского соглашения зарегистрировано всего 620 тыс. таких случаев. Полицейские стран ЕС бьют тревогу, поскольку оказались значительно хуже вооружены, чем мафиози.

Европол предупреждал власти европейских стран об опасности оружейной контрабанды в середине 2022 года, но "замечать" проблему стали только сегодня, поскольку во весь рост встал вопрос о достижении мира на Украине.

И тут оказалось, что самый верный путь — прикрыть рот тем, кто воспевает войну, и перевести конфликт в дипломатическую плоскость.

Но как это сделать при полной импотенции европейской дипломатии? Глава европейской дипломатии Кая Каллас уже выступила против участия Евросоюза в переговорах Украины с Россией. "Потому что мы защищаем интересы Европы и интересы Украины. Потому что Украина тоже находится в Европе… Мы не можем быть посредниками, мы не можем быть нейтральными, относясь к ним равноправно. Мы явно на стороне Украины", — заявила она после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лимассоле.

"Очень важно, чтобы мы призывали Украину и Россию к диалогу, ведь существует множество вопросов, которые могут решить только они сами, и никто другой. Возможно, есть страны, которые занимаются "челночной дипломатией", но в конце концов именно они должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить эти вопросы, которые могут решить только они", — сказала она, выводя ЕС из переговорного процесса.

Поэтому нет ничего удивительного, что в ЕС обсуждают идею сокращения полномочий и финансирования ведомства Каллас. Несколько стран Евросоюза, среди которых Франция и Германия, "рассматривают реформу дипломатической службы содружества, чтобы улучшить реакцию ЕС на геополитические кризисы", - пишет газета Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных источников. По данным газеты, среди вариантов, которые изучают правительства, — сокращение полномочий верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и подчиняющейся ей Европейской службы внешних связей (EEAS). Часть компетенций ведомства, годовой бюджет которого составляет 1 млрд евро, может быть возвращена Еврокомиссии и государствам-членам, сообщили источники FT.

А пока у Каи отбирают полномочия и деньги, парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны, передает La Repubblica. "…Начать работу над постепенной отменой санкционного режима после завершения конфликта и использовать это в качестве рычага в переговорах; принять меры, чтобы европейские институты обеспечили полную политическую, экономическую и оперативную поддержку ассоциациям и организациям, занимающимся преодолением гуманитарных последствий", — говорится в документе.

При этом российский МИД не остается в стороне и ведет работу среди европейцев. В ведомстве заявили, что во время встречи послов Великобритании, Франции и Германии с замминистра Михаилом Галузиным им "разъяснили принципиальные подходы российской стороны" для завершения войны на Украине. Также Москва заявила европейским послам, что считает "деструктивной" их политику помощи Украине.

Конструктивной политику европейских подсвинков, желающих войны, никаким образом назвать нельзя.

Позиция коллективного Запада, включая ЕС, привела к войне и жертвам, которых можно было избежать, а политика облизывания и вседозволенности Зеленского привела к разрушению украинской государственности, но никак не к полноправному членству в ЕС.

* Издание признано СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного движения "Другая Украина"