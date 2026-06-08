Европейские подсвинки не в состоянии обеспечить мир и провоцируют большую войну Медведчук: европейские подсвинки не могут обеспечить мир и провоцируют войну

Москва8 июн Вести.Очень хорошо видна подготовка войны с Россией со стороны Европы. Идут постоянные заявления от европейских политиков о том, что эта война вот-вот начнется.

"Согласно оценкам наших спецслужб и других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году", – заявил The Guardian премьер Британии Стармер.

Командующий латвийской армией Пуданс считает, что это "эфемерное" нападение произойдет быстрее.

"Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и должны сделать, то это нужно сделать к концу 2028 года. Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", – сказал Пуданс, как истинный представитель страны, по иронии именуемой "прибалтийским львом", в интервью Financial Times.

И таких "бумажных львов" в Европе пруд пруди. Европу толкают в войну с Россией по украинскому сценарию, что было видно еще в самом начале конфликта.

"Если коллективный Запад будет и далее отстаивать свое право на мировое господство, то украинских человеческих ресурсов на это не хватит ни в каком случае. Где тогда брать солдат? Ответ очевиден – Центральная Европа, Скандинавия, Балканы. Они следующие встанут под ружье. Но их тоже не хватит, поэтому вся остальная Европа должна будет присоединиться", – писал я в марте 2024 года.

Эту эскалацию было несложно предугадать, как и хорошо виден выгодополучатель европейской войны в лице США. Президент России Владимир Путин не зря просит западных политиков изучать историю, поскольку даже беглый анализ Первой и Второй мировых войн не может не привести к параллелям с современностью. Тогда воевали европейские державы, а больше всех выиграли американцы. Отсюда и ответ на вопрос, почему Вашингтон не может добиться прекращения украинского конфликта: стратегически это ему не особенно нужно.

Украинский конфликт уже поставил Европу на колени перед США, а дальнейшая война приведет к полной ее колонизации. Швеция и Финляндия уже потеряли нейтральный статус, европейский кусок, который должен достаться Вашингтону, растет. Штаты нацелились на значительно больший приз, чем Гренландия: им нужна вся Европа, и они к этому идут.

России война с Европой совершенно не нужна, а США получат бегство капиталов, производств, специалистов, чем смогут подправить свои дела в экономике. А что получит Россия?

"Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. А как первый шаг – расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве. Мне кажется, это ответ. Не просто бред, это провокация", – заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос немецкого журналиста.

И ответ на вопрос, кому нужна эта провокация, очевиден. Ни России, ни Европе воевать никакого смысла нет. А вот США, несмотря на риторику Трампа, этот конфликт несет выгоду.

"Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне... Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины. Мы вводим санкции только против России. Так что мы явно заняли одну из сторон", – разоткровенничался госсекретарь США Рубио.

"Если бы США свою инициативу продвигали по-настоящему, мы давно были бы за столом переговоров, и военные действия были бы прекращены", – прокомментировал слова госсекретаря министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ведь одно дело – объявить себя миротворцем, а совершенно другое – достичь мира. Поставляя оружие одной стране и накладывая санкции на другую, быть беспристрастным посредником просто невозможно.

Во втягивании Европы в войну с Россией заинтересован также преступный режим Зеленского. Коррупционные схемы его банды напрямую зависят от военных действий: без огромных финансовых вливаний Европы этот режим долго не продержится. Именно поэтому Зеленский по-хамски вел себя в Овальном кабинете, поскольку не мог поверить, что американцы, которым эта война выгодна, могут его из этого кабинета выгнать.

Но ситуация в том, что американцам нужна война России и Европы без их участия. Они рассчитывают потом присоединиться к победителю и получить от этого максимальную выгоду. И если для этого придется пожертвовать Зеленским, киевским режимом или Украиной, то американцы глазом не моргнут. Ко всем европейским политикам отношение примерно такое же. Американцы готовы пожертвовать ими в любой момент, и до ограниченных европейских политиков это начинает доходить.

"Я считаю недостаточным, когда только США берут на себя задачу поддерживать контакт с Россией. В 2021 году президент Байден встретился с президентом Путиным в Женеве. И затем на своем последнем формальном заседании Европейского совета я сказала, что нам не следует отдавать это одному президенту США. Это задача, которая глубоко затрагивает и европейские интересы. Поэтому я предлагала, чтобы и ЕС разработал для этого соответствующий формат. Тогда это не удалось. Некоторые объясняли это тем, что у нас нет единой политики по России. На это я отвечала: тогда нужно продолжать собираться, пока она не появится", – советует бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель нынешним европейским лидерам.

И тут "оказалось", что Европа к переговорам с Россией по Украине якобы "готова". По крайней мере, так заявил канцлер Германии Мерц.

"Мы готовы к переговорам. С моей точки зрения, европейцы должны сидеть за столом переговоров в таком формате. С европейской стороны не будет нехватки в стремлении к переговорам", – сказал этот потомок нациста на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Западные Балканы.

Однако подобное заявление не значит ровно ничего, поскольку не озвучена позиция, которая бы могла заинтересовать Москву. А если Европа не предложит Кремлю ничего интересного, то и переговоров никаких не будет. Сейчас Европа вовсю помогает режиму Зеленского, а это означает активное втягивание в войну с Россией, о которой так много говорят европейские политики в последнее время.

Так украинские власти восемь лет вопили и нагнетали, что будет война с Россией, но не только не сформировали политику отношений с Москвой, но и всячески провоцировали конфликт, который закономерно произошел. И произошло это от полной политической импотенции сначала команды Порошенко, а потом Зеленского. Европейские политические импотенты просто идут по их следам, и война, которая у них на пороге, будет не в интересах европейских народов.

"Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь", – написал в соцсети X зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

И это абсолютно реальное предупреждение: сегодня большинство европейских политиков и руководство Евросоюза не в состоянии обеспечить своим гражданам мир и достойное существование, но вместо того, чтобы честно уйти в отставку и освободить место другим политическим силам, готовят континент к большой войне.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"