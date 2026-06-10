Москва10 июн Вести.Поведение ведущих европейских политиков напоминает театр абсурда, поскольку они с настойчивостью психически нездоровых людей делают то, что не может принести никаких результатов в принципе. Премьер-министр Великобритании Стармер, президент Франции Макрон и канцлер Германии Мерц после переговоров с Зеленским огласили "условия" для урегулирования конфликта, которые опубликованы на сайте британского правительства. В заявлении названы следующие бредовые политические фантазии:

немедленное и полное прекращение огня;

текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров;

гарантии безопасности для Украины после вступления в силу режима перемирия;

защита интересов безопасности стран ЕС при любом варианте соглашения;

сохранение заморозки российских активов до урегулирования вопроса компенсаций Украине.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Тройка лидеров европейских стран реально считает, что Россия может принять этот бред? Они понимают, какими методами могут быть достигнуты эти фантазии?

Стратегия Зеленского понятна: он считает, что если объявить результаты своей абсурдной и преступной политики победой, то все эту победу признают, и с 2022 года он эту примитивную стратегию не меняет. Кровавый клоун продолжает всем втюхивать, что вот-вот Россия развалится, и приглашает всех желающих присоединиться к ее завоеванию.

На протяжении всех этих лет западные СМИ вовсю пыжатся поддержать нелегитимного в его примитивном вранье. Но ограниченные европейские подсвинки, желающие войны, хотят слушать этот бред и опираются на него, когда принимают решения.

Бензин дешевле, еда дешевле, и у них меньше долгов. Наши СМИ лгут день за днем и притворяются, что Россия находится на грани краха, чтобы оправдать борьбу наших собственных граждан за доступ к самым необходимым вещам! Продолжайте подыгрывать западному заблуждению, что Россия "терпит неудачу", потому что мы "наказали" ее санкциями за ее "моральные грехи" заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Однако доводы разума до европейских руководителей не доходят, они уверенно двигают Европу к большой войне.

Мне доводилось встречаться с Владимиром Путиным и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, и я могу вас заверить: они уважают лишь силу. Поэтому дискуссия о фигуре посланника грозит отвлечь нас от важного, если ее не подкрепить стратегией “мира посредством силы” науськивает европейских лидеров бывший генсек НАТО Расмуссен

Стратегия "мира посредством силы" вообще не предполагает переговоров: ни сейчас, ни потом. Применение силы означает одно — тот, к кому она применена, должен подчиниться. А это возможно только после выигрыша в войне, которую нужно еще выиграть. И Европу к этой войне толкают, не оставляя ей шансов.

При этом европейцам дают понять, что США займут в этой войне выжидательную позицию.

Европа уже начала заполнять бреши, образовавшиеся после ухода США. Я пишу об этом как специалист по трансатлантическим отношениям, за свою жизнь проработавший с несколькими американскими президентами. Вывод напрашивается сам собой: Вашингтон больше не придет Европе на выручку пишет Расмуссен в The Economist

Он не сказал главного: что в данной концепции США оставляют за собой право "прийти на выручку" России, если им это будет выгодно.

Трамп в украинском вопросе играет роль миротворца, но это скорее поза, чем роль. Он пойдет на любой сценарий, если тот ему будет выгоден. Сценарий войны между Россией и Европой не является для Вашингтона нежелательным, особенно когда американцы завязли в Иране. А если Европа проиграет в этой войне, понесет огромные потери и получит большое количество жертв, то он ее уже предупреждал и заранее умыл руки: надеяться на него не стоит.

При этом Расмуссен предлагает Европе воевать за Украину с Россией только для того, чтобы Украина России не досталась.

Европа должна четко дать понять, что будущее Украины — в составе ЕС. Это будет мощнейший сигнал Путину о том, что всякая надежда подчинить Украину тщетна. Членство в ЕС — это единственная гарантия безопасности, воспрепятствовать которой Москва не в силах. Это в корне изменит правила игры и само по себе станет поражением России и долговременной наградой для Украины пишет бывший глава НАТО

И тогда возникает вопрос о смысле будущей европейской войны. Зачем воевать за членство Украины в ЕС, если Россия совершенно не против этого, о чем многократно говорено? Она против ее членства в НАТО и военных баз у своей границы.

Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики Германии о том, что Украина должна стать ассоциированным членом ЕС, и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против — пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ 4 июня 2026 года

И это твердая позиция РФ.

Получается, что европейцы в будущей войне будут погибать за продвижение НАТО на восток и за право угрожать России с территории Украины. Современная Украина Зеленского сегодня с упорством самоубийственного маньяка отстаивает право воевать с Россией и наносить ей максимальный ущерб. Кто от этого выиграет? Коррупционный режим Зеленского и его кукловоды на Западе. Для украинского народа эта война давно уже стала трагической катастрофой, но кровавого клоуна это совершенно не волнует. Хотят ли европейские народы повторить трагедию Украины?

Теперь не Украину, а Европу готовят для тарана России. Ничего хорошего для европейских народов это не сулит. А что касается Стармера, Мерца и Макрона, то это союз лузеров, хромых уток, политические рейтинги которых ниже плинтуса. Поэтому они берут у Зеленского "уроки мастерства", как незаконно удержаться у власти при помощи войны с Россией.

А ответ простой: надо пожертвовать интересами своего народа, погнать его на военную бойню, ограбить коррупционерами, затравить отловом, как бродячих псов, на военную службу, репрессировать всех, кто этому будет сопротивляться. Именно такую, с позволения сказать, "демократию" подсвинки, желающие войны, толкают европейские народы защищать. Поэтому и возникает неизбежный вопрос: стоит ли это делать такой ценой?

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"