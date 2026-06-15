Москва15 июн Вести.Европа ведет в украинском конфликте двуличную политику. С одной стороны, Зеленскому оказывается беспрецедентная помощь в сочетании с прямым руководством, в такой степени, что отрицать участие ЕС и НАТО в войне совершенно невозможно. С другой стороны, ЕС и НАТО отрицают свое участие в конфликте и даже пытаются залезть за стол переговоров в качестве "нейтральной стороны".

Таким образом, когда дело касается вреда России, они делают все, что могут, а когда рискуют получить ответные действия, они "тут ни при чем", прикрываясь Украиной. Тем не менее украинский конфликт давно перерос украино-российские отношения и стал общеевропейским. Политическая линия фронта не ограничивается Россией и Украиной и давно проходит в парламентах европейских стран.

При этом в Европе множество партий, которые выступают против любого участия их стран в конфликте; среди них множество влиятельных, и они все более набирают силу. Достаточно вспомнить "Альтернативу для Германии" (АдГ), "Союз Сары Вагенкнехт" (Германия), "Национальное будущее" (Италия), партию "Свобода и прямая демократия", блок "Достаточно" (Чехия), партии "Наше Отечество" (Венгрия) и "Возрождение" (Болгария), партии "Республика" и "Курс – социальная демократия" (Словакия), "Конфедерацию Польской Короны" (Польша), партию NIKH (Греция) и многие другие

Являются ли эти партии пророссийскими? Нет, они всего-то лишены антироссийской истерии и не желают своей стране войны с Россией. Большинство из них интересует, почему из ЕС в Украину идут сотни миллиардов евро и там они бесследно пропадают. Депутаты Европарламента от АдГ Ханс Нойхоф и Александр Юнгблут направили в Еврокомиссию официальный запрос с требованием разъяснить условия кредита, риски для стран ЕС и механизмы контроля. Однако ответа они так и не получили, хотя установленный срок уже истек. "Это не кредит, а трансфер, подарок. В итоге платить будет европейский налогоплательщик", – считает Нойхоф. "Первый скандал – сама сумма и условия. Второй – отсутствие нормального финансового контроля и неясные гарантии. И третий – попытка просто не допустить обсуждения в парламенте", – добавил Юнгблут в беседе с журналистами.

"Зеленский хочет бесконечной войны, потому что война направляет деньги в его коррумпированную сеть. Немецкая общественность наконец-то должна взглянуть правде в глаза: война на Украине стала крупнейшей в истории схемой отмывания денег!" – написал в соцсети член немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра. "Выдвигаются нереалистичные максимальные требования, чтобы предотвратить мир. Зеленскому нужна бесконечная война, а Мерц и компания обеспечивают необходимые деньги. Идут ли откаты?" – задал он вопрос немецкому правительству.

Таким образом депутаты АдГ просто пытаются выяснить, куда деваются деньги налогоплательщиков. И руководство Германии, и ЕС называет это гибридной войной России. "Поездка членов АдГ в Россию и реакции на это в ФРГ показали, что ультраправые заметно осмелели, когда речь идет о контактах с Москвой. Еще полгода назад сопредседатель партии Алис Вайдель критиковала однопартийцев за поездку на форум в Сочи, требуя согласовывать подобные шаги с руководством. Теперь же обозреватели в Берлине такой критики внутри партии не видят и считают одной из причин этого усиление АдГ внутри Германии. Тем более пророссийские нарративы стали частью кампании АдГ перед выборами в Саксонии – Анхальт на востоке ФРГ, где сильны подобные настроения", – науськивает своих читателей на АдГ Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ).

"Как же это нагло, скажите на милость? Йенс Шпан только что обвинил нас, членов АдГ, в бундестаге в предательстве родины за то, что мы поговорили с Россией! Господин Шпан, когда мы говорим с Россией, нам потом предлагают дешевую энергию. Когда ваша ХДС говорит с Украиной, после этого всегда раздариваются новые немецкие миллиарды, которых потом не хватает немцам в их системе здравоохранения. Так кто же здесь на самом деле предает свою родину Германию?" – отвечает на подобные обвинения член фракции АдГ Маркус Фронмайер.

"Вместо того, чтобы продолжать отправлять миллиарды евро Зеленскому, почему бы не направить эти деньги итальянцам? Национальное будущее с Ванначчи проголосовало бы даже завтра утром за декрет в этом направлении, но FdI, Lega и Forza Italia не имеют смелости сказать "нет" Урсуле фон дер Ляйен и Зеленскому. Сначала интересы итальянцев, потом интересы Зеленского, его министров, их друзей с виллами и золотыми унитазами", – заявил депутат парламента Италии Россано Сассо.

И эти невиданные доселе коррупционные схемы, а также восхваление нацизма побуждают таких политиков решительно выступать против членства Украины в ЕС. "Если Украина вступит в Евросоюз, Франция окажется в состоянии войны с Россией – это безумие. Если Украина вступит в ЕС, она разорит наших фермеров – это тоже безумие. Если Украина вступит в ЕС, мы снова будем тратить миллиарды. И мы собираемся принять страну, нелегитимный президент которой не был переизбран, где два года не было выборов и где на государственных церемониях чествуют бывших нацистских пособников. Я этого не хочу", – заявил кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян.

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура резко высказался о перезахоронении с почестями на Украине нацистских преступников. "Мы видим, к каким людям Украина официально причисляет себя. Это абсолютно неприемлемо. Это еще одна причина, почему мы отказываемся вооружать и финансировать украинский режим и выступаем против членства Украины в ЕС и НАТО", – заявил Окамура.

Перечислять подобные высказывания можно до бесконечности. У них общее одно: их авторы не сошли с ума от антироссийской истерии и думают о благе своей страны, а не о том, как навредить России. И как тут не вспомнить опыт Украины, которая долго не хотела быть "Анти-Россией": пришлось устраивать государственный переворот, топить в крови киевский Майдан, Одессу и Донбасс, уничтожать оппозицию и оппозиционные СМИ, ввязаться в войну, из которой не видно выхода. Ждет ли подобный сценарий Европу?

Как ни прискорбно осознавать, именно к этому сценарию Европа и движется, хотя там есть силы, которые пытаются этот сценарий предотвратить. Но на Украине они тоже были и стремительно набирали популярность у избирателей, готовясь уверенно разгромить партию войны и коррупции на ближайших выборах – точь-в-точь, как сегодня в Европе. И европейцы, несмотря ни на какие европейские ценности, рукоплескали Зеленскому, устраивали ему триумфы и обвешивали его наградами за то, что он тысячами бросил за решетку ни в чем не повинных людей, запретил русский язык и единственную каноническую православную церковь, а также отлавливает мужчин, как бродячих собак, на войну с Россией. Хорошо видно, как в Европе начали травлю патриотически настроенных к своим странам политических сил, с тем чтобы повторить украинский опыт, поскольку только это способно удержать коррумпированные партии войны в Европе у власти. И тут конфликта не избежать. Слабо верится, что кукловоды Зеленского просто так отдадут власть демократическим путем. Слишком много они напакостили, чтобы не бояться не только потерять власть, но и нести за это ответственность.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"