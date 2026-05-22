Переговоры с Россией по Украине европейским чиновникам сегодня не светят Медведчук: переговоры с РФ по Украине европейским чиновникам сегодня не светят

Москва22 мая Вести.Европа не прекращает попыток любой ценой влезть в переговорный процесс по Украине. Financial Times сообщает, что министры иностранных дел стран ЕС договорились обсудить возможную кандидатуру своего переговорщика с РФ на встрече на Кипре на следующей неделе. На это они якобы получили соизволение и отмашку из Вашингтона, который, по словам источников издания, отчаялся что-либо сделать по вопросу достижения мирных договоренностей.

Этого следовало ожидать, поскольку сразу после Анкориджа европейцы активно тянули одеяло на себя и блокировали мирные инициативы Трампа как могли. Financial Times называет имена кандидатов на должность: экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб, а также бывший премьер Италии Марио Драги и экс-президент Финляндии Саули Ниинисте.

Но по кандидатам тут же пошла война опровержений. Первой от участия в переговорах отказалась Меркель. По ее словам, в переговорах должны участвовать действующие европейские политики, наделенные властью и полномочиями.

"Мы смогли провести эти переговоры с президентом Владимиром Путиным только потому, что обладали политической властью, потому что были главами правительств. Эта власть необходима. И лично мне никогда бы не пришло в голову просить посредника поехать в Минск от моего имени и поговорить с Путиным", – заявила бывший канцлер Politico.

Financial Times цитирует слова одного высокопоставленного украинского чиновника о том, что Зеленский хотел бы видеть "кого-то вроде Драги". На это представитель Драги в беседе с агентством РИА Новости заявила, что политик себя переговорщиком не рассматривает.

"У меня нет комментариев. Что касается Драги, то это всего лишь журналистские домыслы", – заявила собеседница агентства, отказавшись от дальнейших пояснений.

Что касается двух "горячих финских парней", Стубба и Ниинисте, то они тоже как-то не воспылали желанием быть переговорщиками.

Вместо того, чтобы обсуждать, о чем вообще будут переговоры с Москвой, западные СМИ переключились на личности переговорщиков. И тут Меркель права в том, что переговорщики от Европы должны обладать полномочиями для решения вопросов. Хотя это не спасло Минские соглашения от срыва и дальнейшей эскалации в Европе по вине Европы и ее переговорщиков

Поэтому требования Меркель недостаточны: договоры с Европой постоянно срывались, даже если европейские переговорщики обладали достаточными полномочиями. При этом механизм срыва один и тот же – радикальные украинские националисты якобы диктовали условия не только украинской власти, но и коллективному Западу в целом.

Только очень наивные люди могут поверить, что малообразованные политические отбросы, исповедующие украинский неонацизм, могут хоть что-то вякнуть против своих западных кукловодов. Поэтому одной рукой коллективный Запад дает на подпись России ничего не стоящие бумаги, а другой изображает "возмущение" и "сопротивление" финансируемых за деньги западных фондов нацистских элементов, что было неоднократно.

"Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии осуществляется", – сказал на пресс-конференции в Нью-Дели глава российского МИД Сергей Лавров.

"Еще совсем недавно нам казалось, что с Европой мы находимся как минимум на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле с ними единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось… сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский союз", – заявил, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

При этом он не издевается над европейцами, а именно сожалеет об упущенных возможностях.

"Мне, честно говоря, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть", – подытожил политик.

Дмитрий Медведев явно не перегибает палку, для этого достаточно вспомнить недавнее заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что РФ, Китай и США хотят разрушить Евросоюз.

"Почему эти державы хотят разрушить Европейский союз? Потому, что вместе мы гораздо сильнее. Они не любят Европейский союз, это совершенно ясно", – аргументировала она свои выводы на конференции в Таллинне.

Получается, что сверхдержавы хотят разрушить ЕС, потому что не любят его. Кто объяснит главному европейскому дипломату, что ни Россия, ни Китай, ни США не обязаны любить Евросоюз, а обязаны думать о своих интересах? И если она не понимает таких элементарных вещей, то что можно сказать о состоянии современной европейской дипломатии, которая давно страдает острой фазой импотенции?

Поэтому Европе для того, чтобы вступать в переговоры, нужно России что-либо предложить, а европейские дипломаты и лидеры ведущих европейских стран просто не в состоянии сформулировать хоть какое-либо приемлемое предложение. Financial Times пишет, что российские источники говорят, будто Москва открыта к более "конструктивному" участию Европы, но пока европейцы "не говорят ничего существенного. Это все лозунги".

Но что может предложить Европа России? Сегодня ЕС и Великобритания полностью на стороне Зеленского, всячески его облизывают, устраивают триумфы, награждают всевозможными премиями и орденами. Поэтому на переговорах они будут просто диктовать Москве, что ей делать. И нет ничего удивительного, что Россия за столом переговоров их видеть не хочет.

Подобная позиция толкает Европу на прямой военный конфликт с Россией, на что кровавый клоун и рассчитывает, и все для этого делает. Поэтому разумно было бы предложить Москве шаги к разрядке, что вывело бы ЕС и Британию из фазы военного противостояния с Россией.

А разрядка – это отвод войск, уменьшение количества оружия. В данном случае Европа должна просто перестать накачивать Украину вооружениями и быть тылом для ВСУ в войне с Россией. В противном случае, когда режим Зеленского бьет по российским тылам, Россия имеет право бить по Европе как полноправной участнице конфликта. Европа должна выйти из украинского конфликта, а не участвовать в нем, что неминуемо приведет к ядерной войне.

И тут возникает вопрос: не отдаст ли Европа Украину на растерзание России, выходя из конфликта, тем самым нарушив свои принципы? И ответ на это есть: никакие демократические и общечеловеческие принципы не будут нарушены. Достаточно внимательно проанализировать сущность киевского режима, чтобы понять, что он бесчеловечен от начала и до конца и живет только благодаря европейскому финансированию.

Сегодня уже не надо доказывать, что режим Зеленского пронизан коррупцией на крови граждан. Пленки Миндича, дело Ермака возникли не на пустом месте и явно не без поддержки европейских кураторов. Следующий логический шаг для европейских политиков – проанализировать, что сегодня представляет Украина Зеленского в правовом и политическом поле, почему из этой страны массово бегут люди и какие условия для жизни граждан там созданы. И тогда нынешние претензии Европы к России отпадут сами собой, останется только обсудить вопросы демилитаризации и денацификации

Как только Европа будет исходить из реальной ситуации на Украине, а не из той фантастической картины, которую создала команда Зеленского при поддержке западной партии войны, она получит реальную возможность участвовать в переговорах с Россией. Но для этого многим европейским политикам нужно либо протрезветь, либо уступить место другим, которые обязательно придут им на смену.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"