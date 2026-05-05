Москва5 мая Вести.В западных СМИ идет информационная кампания о том, что Зеленский игнорирует Трампа и собирается завершить войну без его посредничества.

"На протяжении 2025 года любой звонок Трампа и Путина ставил Киев на грань. Украинские должностные лица боялись, что их страна может быть продана американским президентом, склонным потакать своему российскому визави. После каждого звонка они спешили выяснить, о чем шла речь, зачастую с целью смягчить последствия. На этот раз реакция Киева была другой: вместо паники там пожали плечами. Не было никакого намека на то, что Зеленский пытался поговорить с Трампом или консультировался с европейскими союзниками, как это было ранее… Настроения на Украине изменились от высоких ожиданий, что Трамп сможет принести мир, до глубоко укорененного убеждения, что он этого не сделает. Украинская растущая оборонная промышленность постепенно позволила ей воевать своими силами, менее полагаясь на поставки из США", – пишет The New York Times.

Таким образом, кровавый клоун, как и ожидалось, используется глобалистами как таран против Трампа. Его намеренно изображают самостоятельной фигурой, способной в одиночку справиться с той катастрофой, в которую ввергла страну его преступная политика. Однако искусственное раздувание значимости Зеленского – ни что иное, как истерика его кураторов на фоне обострения отношений Европы и США

На фоне циничной лжи о том, что Зеленский прямо-таки завален оружием, производство которого он якобы наладил, Financial Times сообщила, что Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия, поскольку страна пытается пополнить запасы, истощенные в результате войны с Ираном. Дальше – больше. Reuters сообщило, что США решили вывести около 5 тысяч военных из Германии, а также уменьшить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года. Таким образом Вашингтон решил наказать Европу за отсутствие поддержки в войне с Ираном.

"Мы сократим численность еще значительно, а именно более чем на 5000 американских солдат", – заявил Трамп журналистам в штате Флорида, отвечая на вопрос о выводе войск США из ФРГ.

Председатель комитета бундестага по обороне Ревекамп в ответ на вывод американского контингента из страны призвал немцев не поддаваться панике. В связи с этими событиями польский премьер Туск заявил о "распаде НАТО".

"Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию", – истерит этот польский пан.

Получается, что на безрыбье и Зеленский – военный стратег, и именно на него, как это ни смешно, надеется нынешняя европейская верхушка

Кровавого клоуна от такой роли просто распирает. В очередной раз почувствовав себя гениальным главнокомандующим, он затеял военную реформу, наобещав военнослужащим с три короба. В частности, военным обещана возможность демобилизации и существенное повышение зарплат. Но реальность совершенно другая: украинцы не хотят сражаться за чуждые им политические игры, поэтому заменить на фронте демобилизованных будет просто некем.

Людей обещают выгребать отовсюду, как будто в предыдущие годы это как-то помогало решить проблему с личным составом. Снова анонсируются набеги на спортзалы, бары и курорты, но вряд ли там остался кто-то, кто даст себя просто так отправить на кровавую бойню. И их можно понять – никакого военного решения для Украины просто не существует.

"Мы можем провести контрнаступление и зафиксироваться на выгодных позициях. Но есть еще один фактор – риск применения тактического ядерного оружия. И это уже вопрос к международным партнерам. Они должны четко заранее определить свою реакцию. Потому что, если решение начнут принимать уже после, – это будет поздно", – заявил заместитель командующего Воздушными силами Украины Елизаров.

В этом заявлении четко прослеживается полная невозможность ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою сторону.

Секретарь комитета Рады по безопасности и обороне нардеп Костенко прямо заявил, что РФ может нанести удар тактическим ядерным оружием по скоплениям войск, инфраструктуре, центрам принятия решений и по большим городам.

"Мы же понимаем, с кем воюем. Сейчас комитет Верховной рады рассматривает законопроект о выделении биологической, химической и ядерной безопасности в отдельный сегмент, понимая, что мы воюем с государством, которое обладает самыми большими в мире запасами оружия массового уничтожения", – заявил он.

Наконец-то в украинской риторике появились проблески трезвых мыслей. Неужели украинское руководство впервые осознало, что приняло решение воевать с ядерной державой? Ведь до этого Зеленский и его кукловоды твердили мантру, что Москва "не посмеет" применить ядерное оружие и на его наличие в России не стоит обращать внимание. А тут вдруг этакое "прозрение".

О ядерном ударе задумались не марионетки в Киеве – им думать не положено – а их европейские кукловоды. Если американские войска уходят из Европы, то это прямой сигнал, что США за нее не вступятся в случае конфликта с Россией, а конфликт неизбежно будет ядерным. А у Европы ядерный потенциал мизерный по сравнению с РФ, и тогда вся стратегия на милитаризацию Европы не стоит свеч

"Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен", – заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

При этом он не считает такой сценарий желательным, но обоснованно утверждает, что Россия к нему готова.

И теперь вопрос: если Зеленский настолько "самостоятелен", что может игнорировать Трампа, то будет ли он игнорировать возможный ядерный удар, в первую очередь, по Европе? Ведь именно сегодня кровавый клоун является провокатором ядерной войны в Европе, а политика США направлена на то, чтобы отойти от этой ситуации в сторону. Надувая политическую пустышку Зеленского, Европа мчится к пропасти ядерного апокалипсиса, что явно не в ее интересах.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"