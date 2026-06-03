Зеленский цинично лжет о мире, делая все, чтобы его не было Медведчук: Зеленский цинично лжет о мире, делая все, чтобы его не было

Москва3 июн Вести.Украинские пропагандисты вовсю обсасывают заявления Зеленского о том, что война может закончиться к ноябрю. Это связывают с осенними выборами в Конгресс США и окончанием войны с Ираном, что якобы развяжет руки американским переговорщикам. "Мы предполагаем, что американцы намерены попытаться все "утихомирить" до их выборов осенью", - пишут украинские СМИ, ссылаясь на свои источники.

Украинское общество кормят сказкой, что американцы приедут и все разрулят. Ведь нелегитимный [Зеленский] уже дважды публично приглашал Кушнера и Уиткоффа на Украину, и их поездка в Киев, по мнению украинских СМИ, закончится с таким результатом, которого ранее достичь не удалось. Но весь этот подогрев ожиданий скорого мира - не более чем манипуляция. На дороге любых мирных инициатив стоит преступная власть Зеленского.

Начнем с урегулирования войны в Иране. Вашингтон в настоящее время поставлен в политический тупик, из которого нельзя выйти, сохранив лицо. Трампу нужна победа, а не сделка. Все, что приемлемое может предложить Вашингтон Тегерану, - уйти из Персидского залива и никогда там больше не появляться, что Трампа, естественно, не устраивает. Ведь тогда получается, что он зря затеял войну и не добился целей, которые перед собой ставил, и, более того, проиграл Ирану.

Тегеран, кроме ядерной программы, теперь имеет серьезный козырь в виде блокировки Ормузского пролива, что является рычагом влияния на мировую экономику, и просто так уступать этот рычаг Вашингтону никто не будет. И пока Трамп решает, что делать, США теряют влияние на другие страны Персидского залива и транспортные пути, что поднимает мировые цены на нефть.

Урегулировать ситуацию с Ираном, в принципе, можно, но тогда придется отказаться от претензий на иранскую нефть и вообще от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана. Какие политические очки получит тогда Трамп? Это будет фантастическое поражение США. Поэтому переговоры между Вашингтоном и Тегераном напоминают сказку про белого бычка и скоро не закончатся.

Зеленскому только это и нужно. Кивая на иранский конфликт, он уходит от конкретики реального заключения мира, как на непредвиденные обстоятельства, которые никто не в силах преодолеть. С выборами в США - еще проще. Обещание, что Трамп вот-вот решит за него вопрос мира, фактически беспроигрышное. Если американский президент этот вопрос не решит, значит, он и виноват в этом всем. При этом ни на какие уступки и компромиссы Киев идти не собирается. Что в этом случае могут сделать переговорщики любого ранга? Зеленский ставит вопрос таким образом, что американцы обязаны уговорить россиян на все его условия, чтобы объявить это потом своей победой, чего невозможно достичь в принципе.

Что для Зеленского может быть миром, приемлемыми условиями и компромиссом? У него задача показать, что его преступная политика была эффективной, и когда он отказывался от Минских соглашений и от Стамбульских соглашений в 2022 году, то делал это совершенно правильно. Но дело в том, что Киеву никто не предложит ни условий 2019 года, ни 2022 года. Как быть, если Зеленский постоянно демонстрирует свою недоговороспособность?

Кровавому клоуну нужно всем доказать, что белое - это черное, а черное - это белое; только тогда у него теоретически что-то может получиться. И он старается. В украинских и западных СМИ идет кампания, что фронт вот-вот остановится, что Россия истощилась и не в состоянии наступать, что украинские удары вглубь территории заставят ее искать мира уже в ближайшее время.

При этом атаки на экономику и мирное население России украинские пропагандисты называют попытками "довести мирный процесс до приемлемого для Украины результата". Таким образом, Киев ни о каких переговорах не говорит и даже не вспоминает; он пытается достичь сильных переговорных позиций силой, что было политикой Зеленского с 2022 года, и она ничего, кроме потери территорий и людей, не принесла.

Украинская пропаганда уже строит отходные пути, пытаясь свалить свою недоговороспособность на Москву. Так прогревается тема, что даже если Россия согласится на заморозку по линии разграничения (а она на это не соглашалась), то выдвинет Украине какое-то "заведомо невыполнимое условие" - например, признание русского как второго государственного языка или, например, "выдачу причастных к удару по Старобельску". При этом, как сообщает РБК-Украина, в Киеве признают, что некоторые требования РФ, например, в гуманитарной сфере могут выглядеть вполне приемлемыми в глазах США и даже Европы, но в самой Украине "вызвать возмущение". То есть, когда у Зеленского потребуют перестать строить в стране концлагерь, то все выгодополучатели от этой преступной политики вмиг завоют и "возмутятся". И когда в стране начнут открыто говорить, что творить правовой беспредел, репрессировать и уничтожать людей вовсе не обязательно, то, по мнению украинских пропагандистов, такая раскачка "будет играть на руку Москве".

По словам РБК-Украина, в президентском окружении считают, что у россиян "есть четкий план" на случай заморозки войны или снижения ее интенсивности. "Их план - вывести на выборы, внутреннюю политическую фрагментацию Украины и, через это, затем на достижение всех тех же целей России - политическим методом или новой полномасштабной войной. Но в условиях значительного внутреннего ослабления и фрагментации Украины", - говорит источник в украинской власти.

Получается, что выборы, альтернативный мирный путь страны, возвращение демократии и законности не выгодны простым украинцам, а являются "хитрым планом Москвы", которому нужно противостоять всеми силами. Но ведь мир нужен украинцам, чтобы вернуться к нормальной жизни, а не для того, чтобы спасти Зеленского и его банду от потери власти и заслуженного наказания.

Никакой нормализации жизни, восстановления законности и реставрации до основания разрушенной государственности режим Зеленского не предполагает. Разговоры о мире ведутся только для того, чтобы снять напряжение в обществе, заставить и далее подчиняться нелегитимной власти, которая может держаться только в том случае, если война будет продолжаться до бесконечности

Зеленский просто хочет дальнейшего финансирования коллективным Западом своей преступной коррупционной банды. Но спонсорам кровавого клоуна следует обратить внимание на слова Дмитрия Медведева о том, что "чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию". Режим Зеленского обречен, и единственное, что могут делать его пропагандисты, - оттягивать его закономерный конец.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"