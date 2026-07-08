Москва8 июл Вести.После того как Зеленский, желая перетянуть Трампа на свою сторону, начал изображать из себя миротворца, он наивно предполагал переиграть Кремль. Тактика кровавого клоуна примитивна: он предлагает неприемлемые условия мира, а потом, при поддержке европейских подсвинков, желающих войны, давит на американского президента для того, чтобы втянуть США в конфликт.

Однако позиция президента Российской Федерации Владимира Путина намного основательнее, поскольку российский лидер всегда смотрит в корень проблемы. Как пишет The New York Times, анализируя общение главы Кремля с военным командованием, президент РФ Владимир Путин выступил с ​​угрозой в адрес европейских союзников Украины, призвав к "анализу" участия каждой страны в каждой украинской операции "для возможного принятия ответственных решений в будущем, если это потребуется".

"Должен быть продолжен анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем", — сказал президент России на этом совещании.

Издание напомнило слова Владимира Путина о том, что, чем больше Украина будет атаковать гражданскую инфраструктуру России, тем больше территории он возьмет под "зону безопасности" в Харьковской и Сумской областях. "Это, как и другие территории, которые мы сегодня обсуждаем, исторически является российской землей", — заявил президент РФ в ответ на доклад одного из командиров о российских операциях в этих украинских регионах.

"В ходе визита в командный пункт Путин осудил то, что он назвал "мнимыми достижениями" Украины и "успехами, которых, как мы знаем, на самом деле не существует". Он назвал украинских лидеров актерами, которые "на самом деле ничего другого не умеют и ничему другому не обучены", — это был колкий выпад в адрес ... Владимира Зеленского, бывшего комика", — отмечает New York Times. При этом издание подчеркивает, что подобное появление российского лидера на фронте не бывает случайным и всегда означает "переломный момент войны", который следует ожидать в ближайшем будущем.

Коллективный Запад явно хочет подстраховаться насчет изменения общей ситуации вокруг украинского конфликта, потому и упоминает слова Владимира Путина о том, что Зеленский ведет информационную кампанию, направленную на создание впечатления о военных успехах, которых нет, и поражения на поле боя кровавый клоун хочет затмить диверсиями против мирного населения России

Однако переломного момента войны следует ожидать не только на поле боя, но и в работе с анализом информации о вовлеченности подстрекателей к продолжению конфликта на Украине. "Разумеется, речь идет о Министерстве обороны и также специальных службах, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены вот в это подстрекание", — прокомментировал поручение президента РФ Дмитрий Песков.

Как говорится, давно пора: информации скопилось много, и кровавый цирк, который устраивают Зеленский и европейские подсвинки, желающие войны, вовсе не бесплатный, и все концы в воду спрятать не выйдет. Поэтому остается запастись попкорном и ждать, поскольку информация может быть весьма неожиданной.

А вот от Зеленского ждать сюрпризов не приходится: он очень предсказуем, поскольку постоянно просит денег и вооружений. Именно поэтому Зеленскому не дадут выступить на саммите НАТО, чтобы не раздражать Трампа, написал обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюз. "Еще более проблематично для Зеленского то, что, по сообщениям, он не будет участвовать в основном саммите на следующий день и, в отличие от предыдущих лет, не произнесет "зажигательную речь" перед лидерами НАТО. Вместо этого альянс решил оставить Зеленского и весь украинский вопрос на обочине, опасаясь вызвать раздражение Трампа", — пишет журналист.

CNN со ссылкой на источники пишет, что Трамп едет на саммит НАТО в Анкару в раздраженном настроении, и дело не только в Зеленском. Потратив огромное количество средств и вооружений в войне с Ираном, США не только не достигли поставленных целей, но и ухудшили свои позиции в Персидском заливе. И американский президент очень зол на Европу, которая его в этом конфликте предательски "кинула".

В наказание за это, как считает CNN, Трамп потребует Гренландию, что выкинет обсуждение украинского вопроса на обочину. "На данный момент единственное решение, которое мы нашли для урегулирования этой ситуации, — это приобретение Гренландии Соединенными Штатами, но мы продолжим изучать другие варианты для учета этих соображений", — заявил телеканалу высокопоставленный американский чиновник.

Тут важно провести параллели между иранским и украинским конфликтами, и тогда станет понятна игра Вашингтона. Именно Израиль стал подстрекателем войны в Персидском заливе, обещая скорую победу, где военной добычей должна была стать иранская нефть. И Трамп купился на эти посулы, ослепленный успехом в Венесуэле, а теперь выбирает между плохим сценарием и очень плохим.

Украина Зеленского является подстрекателем войны с Россией, могучей атомной державой, последствия войны с которой трудно предсказать. Если уж безъядерному Ирану всему коллективному Западу не хватило сил навязать свою волю, то что говорить о России, имеющей ядерный потенциал для уничтожения всей Европы, и не только? Поэтому подстрекательство Зеленского Вашингтон может только раздражать, а европейских подсвинков, желающих войны, — не слушать, поскольку неудача конфликта с Ираном создала огромный дефицит оружия, что ставит коллективный Запад в слабую позицию.

Зеленский будет выпрашивать на саммите НАТО вооружения, но ни Европе, ни США их сегодня самим критически не хватает. Поэтому, несмотря на все заявления, преступный режим Зеленского будет снабжаться вооружениями по остаточному принципу, и эта ситуация с каждым днем будет усугубляться.

Кровавый клоун торгует якобы безопасностью Европы, но это чистый блеф. Именно он своей преступной политикой довел ситуацию до войны и открытого противостояния в регионе. Поэтому Владимир Путин дал команду вытащить на свет реальную информацию о подстрекателях войны, что покажет масштабный обман и коррупцию, мешающие установить мир в Европе.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"