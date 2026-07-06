Песков: спецслужбы и военные определят вовлеченность союзников Киева в конфликт

Песков: МО и спецслужбы изучат вовлеченность других сторон в конфликт на Украине Песков: спецслужбы и военные определят вовлеченность союзников Киева в конфликт

Москва6 июл Вести.Минобороны РФ и специальные службы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эти ведомства обладают необходимой информацией.

Разумеется, речь идет о Министерстве обороны, и также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство сказал Песков

Ранее президент России Владимир Путин поручил определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников киевского режима.

Пятого июля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин обратил внимание американского коллеги Дональда Трампа, что Европа и Киев сделали ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта на Украине с использованием в том числе террористических методов.