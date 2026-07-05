"Катастрофа": Вэнс высказался о контрнаступлении ВСУ летом 2023 года Вэнс назвал стратегической катастрофой контрнаступление ВСУ летом 2023 года

Москва5 июл Вести.Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) летом 2023 года можно считать стратегической и тактической катастрофой. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью The Times.

Он напомнил, что вокруг необходимости для Киева проводить это контрнаступление было много споров.

Контрнаступление, которое, как теперь ясно задним числом, оказалось стратегической и тактической катастрофой, хотя практически весь западный мир, включая [бывшего президента США Джо] Байдена, подталкивал украинцев к нему сказал Вэнс

По слова американского вице-президента, в Вашингтоне придерживаются мнения, что украинским войскам следует занять оборонительные позиции.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года полностью провалилось.