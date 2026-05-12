Отставной офицер США Пайн: Украину ждет военный коллапс в 2026 году

Москва12 мая Вести.Украину в 2026 году ждет военный коллапс на фоне потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил отставной офицер штаба Сухопутных войск США, американский военный историк и эксперт по вопросам национальной безопасности Дэвид Пайн.

По его словам, которые приводит ТАСС, Евросоюзу нельзя доверять переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским об урегулировании конфликта на Украине и "прокси-войны" НАТО с РФ.

До военного коллапса Украины прямые переговоры России с ЕС будут, вероятно, бесполезными, полагает отставной офицер.

Эксперт подчеркнул, что с учетом текущего уровня потерь ВСУ у Украины, возможно, закончатся войска к концу 2026 года. Несмотря на это Зеленский и Евросоюз хотят продолжать войну бесконечно, добавил Пайн.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что продвижение российских войск активизирует переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.