Европа не сможет поддерживать милитаризацию при окончании конфликта на Украине Бужинский: завершение конфликта на Украине укротит милитаристский раж Европы

Москва26 апр Вести.Странам Европы будет трудно сохранять прежний курс на милитаризацию, если конфликт на Украине в скором времени завершится. Об этом профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Бужинский считает, что для завершения спецоперации (СВО) необходимо начать применять все средства поражения.

Я уверен, что, завершись завтра конфликт на Украине, этот милитаристский раж [Европы] поддерживать будет очень трудно с учетом, так сказать, общественного мнения на Западе. Поэтому нам нужно заканчивать, и надо не стесняться применять все средства поражения, включая и ковровые бомбардировки, между прочим. И этот конфликт, в общем-то, подводить к логическому [завершению], добиваться капитуляции [киевского режима] сказал он

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что милитаризация Европы идет очень быстрыми темпами, она переходит на новые темпы конвейерного производства военной продукции.