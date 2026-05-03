Политолог опроверг возможность начала полномасштабной войны Европы с Россией Политолог Бужинский: не стоит ожидать начала полномасштабной войны Европы с РФ

Москва3 мая Вести.Объявления войны России со стороны Европы и начала полномасштабного вторжения ждать не стоит. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, Европа продолжит наращивать военную мощь, однако не решится на полномасштабное вторжение.

Ожидать того, что нам будет объявлена война… и начнется полномасштабное вторжение, я думаю, не стоит. Будет идти то, что происходит сейчас. Только это будет масштабироваться. Будут ставиться под ружье прибалты, поляки, беглые украинцы. Будет наращиваться производство всех видов оружия, военной техники, дронов сказал Евгений Бужинский

Эксперт отметил, что цель действий европейских государств – измотать экономику России.