Аналитик Кошкович: у Путина никогда не было планов нападать на Европу

В Венгрии опровергли тезис о российской угрозе для Европы Аналитик Кошкович: у Путина никогда не было планов нападать на Европу

Москва3 мая Вести.У президента России Владимира Путина никогда не было планов наносить удары по Европе. Об этом в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он не стал бы наносить удары по Европе, потому что никогда этого не хотел подчеркнул эксперт

Таким образом Кошкович отреагировал на публикацию Financial Times, в которой говорилось об обеспокоенности европейских стран значительными задержками американских поставок вооружений, в том числе предназначенных для Украины. Причиной перебоев называется истощение запасов на фоне военной кампании против Ирана. По оценке аналитика, в случае возможного столкновения Европа окажется не в состоянии дать сколько-нибудь весомый ответ.

Российские власти неоднократно давали понять, что у Москвы нет намерений нападать на государства Североатлантического альянса. Однако западные политики регулярно продолжают пугать собственных граждан вымышленной угрозой со стороны России, отвлекая внимание от внутренних проблем своих стран.