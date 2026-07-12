Симоньян объяснила, для чего Европа ведет войну против России руками Украины Симоньян обратилась к Европе: Россия не собирается на вас нападать

Москва12 июл Вести.Россия не собирается нападать на Европу. Это европейские лидеры руками Украины ведут войну против РФ, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Главред RT обратилась к европейцам и объяснила, что Россия не имеет намерений нападать на Европу.

Родненькие европейчики, мы не собирались с самого начала и не собираемся впредь на вас нападать. Вы, может быть, не знаете, но это вы нападаете на нас каждый божий день. Каждую ночь к нам летят ваши беспилотники, ваши ракеты, ваши катера. Это вашими руками убит мальчик тринадцатилетний в Грайворонском районе Белгорода. Это вашими руками в Подмосковье шестимесячный ребенок убит. Это вы воюете с нами сказала Симоньян

Она добавила, что Россия "пока" не воюет с Европой по множеству причин, но рано или поздно это может измениться.

Эта война ведется вашими лидерами не в защиту Украины, которая им сто лет не снилась, а потому что это их единственный способ оболванивать вас, пугать вас и заставлять вас голосовать за них на выборах, потому что испуганные люди побегут голосовать за кого-угодно, кто скажет: "Мы вас защитим" отметила медиаменеджер

Ранее председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов заявил, что Европа стала полноценным военным тылом для Украины, поэтому без разрушения этой связки будет сложно добиться результата.