Симоньян: после февраля 2022 года РФ воюет со всей Европой

Москва24 мая Вести.Война с Украиной закончилась 28 февраля 2022 года, после этого Россия воюет уже со всей Европой. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она напомнила, что мир был сорван бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Война с Украиной закончилась 28.02.22 … . Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать на любых условиях, все, что угодно. Тут приехал этот рыжий пес почему-то с русским именем Борис. И сказал: "Братко! Вся Европа будет воевать с Россией твоими руками"… И вот мы воюем пятый год со всей Европой заявила Симоньян

Ранее Борис Джонсон заявил о недостаточной поддержке Украины со стороны Европы. Он рассказал, что посещал позиции ВСУ в Запорожской области и остался недоволен тем, что увидел.