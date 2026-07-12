Москва12 июлВести.На Украине не осталось своего оружия, они используют исключительно западные поставки. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Мы долго недоумевали, почему не уничтожаются пункты доставки оружия на Украину. Там своего-то ничего не осталось давным-давно. Понятно же, что мы воюем с западным оружием против нас направленным, эти дула на нас уставленныесказала она
Ранее Симоньян заявила, что атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Запад руками киевского режима хочет дестабилизировать обстановку внутри РФ и добиться антиправительственных настроений в обществе.