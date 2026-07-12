Симоньян: на Украине ничего своего из оружия не осталось давным-давно

Симоньян: ВС РФ сражаются с направленным против западным оружием на Украине Симоньян: на Украине ничего своего из оружия не осталось давным-давно

Москва12 июл Вести.На Украине не осталось своего оружия, они используют исключительно западные поставки. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Мы долго недоумевали, почему не уничтожаются пункты доставки оружия на Украину. Там своего-то ничего не осталось давным-давно. Понятно же, что мы воюем с западным оружием против нас направленным, эти дула на нас уставленные сказала она

Ранее Симоньян заявила, что атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Запад руками киевского режима хочет дестабилизировать обстановку внутри РФ и добиться антиправительственных настроений в обществе.