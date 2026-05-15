Москва15 мая Вести.Единственная причина продолжения войны Украиной – обогащение, причем киевский режим уже кладет в свои "ненасытные кошельки" миллионы своих же граждан. Об этом заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью ИС "Вести".

Это все коррупционная схема. Вся война с их стороны, единственная причина, к чему они ее ведут – это "бабосики", как говорили в моем детстве, в нашем любимом Краснодарском крае... Все же про деньги, все понятно. Они просто скармливают в свои ненасытные кошельки тысячи, миллионы уже своих сограждан сказала Симоньян

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, продолжат ли западные средства массовой информации игнорировать коррупционный скандал на Украине после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку.