Скандал с Ермаком для США стал "черной меткой" Украине Симоньян: американцы не любят, когда их лидеры тратят деньги на других

Москва15 мая Вести.Жители США крайне негативно воспримут скандал вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Такое мнение ИС "Вести" высказала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

По ее словам, темы, которые касаются денег, налогов, для США весьма чувствительные. Потому американцы точно не потерпели бы такого скандала, который сейчас разворачивается на Украине.

У них [в США] налогоплательщики возмущаются. Американцы очень не любят, когда их лидеры тратят деньги на что-либо, кроме них самих. Американцы - народ прижимистый, они же протестанты. У них такая этика, "что это мы должны". Ну за правое дело, как мне кажется, когда им мозги промоют, им какое-то время кажется, что это правое дело. А так, чтобы кто-то себе особняки строил, "Картье" покупал?.. Нет, никакому американцу не понравится. У среднестатистического американца нет ни "Картье", ни особняка. Почему должно быть у Ермака? Извините, что в рифму заявила Симоньян

В пятницу, 15 мая, стало известно, что за арестованного бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога. Речь идет о сумме в 140 млн гривен (более 236 млн рублей).

Ранее Ермака обвинили в отмывании денег при строительстве элитных коттеджей в Киевской области.