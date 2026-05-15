Банки отказываются брать деньги на залог Ермака Адвокат Ермака: банки отказывают в проведении операций по залогу

Москва15 мая Вести.Адвокат экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заявил, что банки отказываются проводить операции с деньгами на залог для его подзащитного.

Это превратилось в шоу. Происходит давление на людей, которые вносят залог, обнародуются их фамилии, фото. Потом будет финмониторинг… Банки уже отказывают в проведении этих операций… Остановитесь приводит слова Игоря Фомина издание "Страна.ua"

Всего за Ермака, по данным издания, внесено около 54 млн гривен залога из 140 млн. Если к концу рабочего дня пятницы собрать всю необходимую сумму не удастся, бывший глава офиса Зеленского останется в СИЗО минимум до понедельника.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники сообщает, что Ермак столкнулся также с "проблемой осуществления платежей за платную камеру в СИЗО", однако позже, по словам нардепа, "как-то все разрулилось".

Андрея Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья в Киевской области. Высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 140 млн гривен.