Ермак остается в СИЗО, поскольку за него не успели внести залог

Москва14 мая Вести.Залог за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к концу банковского рабочего дня не внесен полностью, в результате ему придется провести ночь в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на источники украинский журналист Михаил Ткач.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, Ермак остается в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог написал он

За полчаса до окончания банковского рабочего дня, по данным Ткача, было внесено 14,5 млн гривен из 140 млн, назначенных судом. Журналист также сообщил, что "Банковая включила весь админресурс" для решения вопроса с залогом Ермака, однако "мало кто хочет подставляться".

11 мая Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для экс-главы офиса Зеленского: Ермака отправили под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог размером в 140 млн гривен. Сам Ермак заявил, что у него нет такой суммы, и сообщил, что надеется на помощь друзей и знакомых.

В российских силовых структурах ранее сообщили РИА Новости, что Ермак планирует покинуть Украину, а убежище ему "с высокой долей вероятности" предоставят Израиль или Канада.