Москва14 мая Вести.Экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака доставили в СИЗО. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене и находящийся с 2023 года в Лукьяновском следственном изоляторе Киева.

Ермак заехал в СИЗО. Ваш тюремный корреспондент А. Дубинский написал он в своем Telegram-канале

В четверг утром Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для Ермака в виде заключения под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей). Экс-глава офиса Зеленского заявил, что у него нет таких денег, но выразил надежду, что ему помогут друзья и знакомые. Он обвиняется по делу об отмывании 460 млн гривен при строительстве коттеджей под Киевом.