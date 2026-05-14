BZ: арест Ермака стал "последнем предупреждением" Зеленскому со стороны Запада

На Западе признали, что арест Ермака стал "последним предупреждением" Зеленскому BZ: арест Ермака стал "последнем предупреждением" Зеленскому со стороны Запада

Москва14 мая Вести.Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стал последним предупреждением главе киевского режима. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

Уточняется, что, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговорам.

Некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Вашингтона. Другие видят за наступлением скорее европейских игроков отмечается в публикации

Подчеркивается, что ориентированные на Запад антикоррупционные агентства хотят принудить Зеленского к реформам.

Ермака заключили под стражу на 60 суток по делу о легализации 460 млн гривен, полученных преступным путем. Ему позволили выйти под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей), но в ходе заседания Ермак заявил, что таких средств у него нет.