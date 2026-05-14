Отправленный в СИЗО Ермак заявил, что будет добиваться справедливости Ермак заявил, что его адвокаты используют все способы добиться справедливости

Москва14 мая Вести.Отправленный под стражу бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что намерен продолжать бороться и добиваться справедливости. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами в зале суда.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей) в качестве меры пресечения по делу о легализации 460 млн гривен.

Общаясь с представителями СМИ, Ермак подчеркнул, что "отрицает любые обвинения в свой адрес" и намерен бороться дальше.

Я думаю, что мой защитник, моя группа адвокатов будет использовать все законные способы, чтобы добиваться справедливости, правды, несмотря ни на что. Еще раз отмечаю, что все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, которое продолжалось несколько месяцев заявил он, отвечая на вопрос о том, намерен ли он подавать апелляцию

Ермак возглавлял офис Зеленского с февраля 2020 года. 17 ноября 2025 года появилась информация о том, что он может быть причастен к крупным коррупционным схемам по делу бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Через несколько дней сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака, а к вечеру Зеленский его уволил.

11 мая Ермаку предъявили обвинения в легализации имущества, полученного преступным путем, совершенной организованной группой или в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Коррупционное дело против Андрея Ермака представляет собой фактическую публичную гражданскую казнь. Такую оценку дал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В числе сложностей, с которыми столкнулась в последнее время киевская клика, он перечислил: "Тут и публичная гражданская казнь подельника и ну очень близкого "партнера" загашенного диктатора, и отказ ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи".