Москва14 маяВести.Дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является публичной гражданской казнью. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, это вместе с отказом ряда европейских стран от помощи создает для главы киевского режима Владимира Зеленского сложную ситуацию.
Публичная гражданская казнь подельника и ну очень близкого "партнера" загашенного диктаторанаписал Медведев в своем Telegram-канале
Зампред Совбеза РФ выразил мнение, что даже все это не сможет привести к отстранению Зеленского из-за отсутствия альтернатив.
Высший антикоррупционный суд Украины 15 мая изберет меру пресечения для Ермака. Он обвиняется в легализации, отмывании средств при строительстве элитного жилья под Киевом.