Медведев считает, что дело Ермака на Украине - публичная гражданская казнь

Медведев назвал публичной гражданской казнью дело Ермака на Украине Медведев считает, что дело Ермака на Украине - публичная гражданская казнь

Москва14 мая Вести.Дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является публичной гражданской казнью. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, это вместе с отказом ряда европейских стран от помощи создает для главы киевского режима Владимира Зеленского сложную ситуацию.

Публичная гражданская казнь подельника и ну очень близкого "партнера" загашенного диктатора написал Медведев в своем Telegram-канале

Зампред Совбеза РФ выразил мнение, что даже все это не сможет привести к отстранению Зеленского из-за отсутствия альтернатив.

Высший антикоррупционный суд Украины 15 мая изберет меру пресечения для Ермака. Он обвиняется в легализации, отмывании средств при строительстве элитного жилья под Киевом.