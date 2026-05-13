В Сенате США проголосовали по резолюции о прекращении операции против Ирана

Москва13 мая Вести.Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, предусматривающую прекращение военных действий в Исламской Республике Иран.

Документ поддержали 49 сенаторов, 50 проголосовали против. Все представители Демократической партии США, за исключением Джона Феттермана, поддержали резолюцию. Среди республиканцев в поддержку проекта выступили Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Штаты вовлечены в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Тегераном. Он подчеркнул, что у американского лидера Дональда Трампа достаточно вариантов действий в отношении Исламской Республики.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Белый дом 1 мая сообщил Конгрессу, что считает законченной войну с Ираном.