Москва13 маяВести.Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, предусматривающую прекращение военных действий в Исламской Республике Иран.
Документ поддержали 49 сенаторов, 50 проголосовали против. Все представители Демократической партии США, за исключением Джона Феттермана, поддержали резолюцию. Среди республиканцев в поддержку проекта выступили Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Штаты вовлечены в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Тегераном. Он подчеркнул, что у американского лидера Дональда Трампа достаточно вариантов действий в отношении Исламской Республики.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Белый дом 1 мая сообщил Конгрессу, что считает законченной войну с Ираном.