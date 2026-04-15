Сенат США не дал демократам ограничить полномочия Трампа в войне с Ираном Республиканцы блокируют попытки ограничить полномочия Трампа по войне с Ираном

Москва15 апр Вести.Большинство членов Сената США проголосовали против резолюции демократов, которая предполагает ограничение полномочий американского президента Дональда Трампа в вопросе ведения войны с Ираном. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, демократы предложили приостановить боевые действия против Ирана до тех пор, пока их не санкционирует Конгресс США.

Сенат проголосовал 52 голосами против 47 за то, чтобы не продвигать резолюцию о военных полномочиях... Почти все однопартийцы Трампа-республиканца проголосовали против говорится в публикации

Авторы статьи отметили, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке демократы уже в четвертый раз выносят на голосование аналогичные законопроекты. Все они не нашли поддержки в Сенате. Единственным республиканцем, который проголосовал за резолюцию, стал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

Ранее подобное голосование происходило в марте. Сам Трамп заявлял, что военная операция США и Израиля против Ирана продлится столько, сколько нужно. Сейчас действует двухнедельный режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.