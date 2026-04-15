Вэнс заявил о сохранении двухнедельного перемирия между США и Ираном

Москва15 апр Вести.Объявленный двухнедельный режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном остается в силе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом он сообщил на мероприятии движения Turning Point. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Firstpost.

Он добавил, что у него "хорошие ощущения" от того, где США и Иран находится в переговорном процессе.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Исламской Республике. Иранская сторона подтвердила информацию об установлении двухнедельного перемирия с США.

После этого представители стран встретились на переговорах в Исламабаде, однако они завершились безрезультатно из-за разногласий сторон, в том числе по иранской ядерной программе, контролю над Ормузским проливом, а также продолжению операции Израиля против Ливана.

Новый раунд консультаций официальных лиц Ирана и США может состояться снова в Исламабаде или в Женеве, вероятно, 16 апреля, написало агентство Associated Press.

Тем временем перемирие между военным двух государств приближается к завершению. Ранее появились сведения о том, что участники переговоров между Ираном и США рассматривают вопрос о продлении режима прекращения огня, срок действия которого истекает 22 апреля.