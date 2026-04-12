Москва12 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на получение от Ирана гарантий отказа от ядерной программы.

По его словам, главная цель Вашингтона на переговорах с Тегераном заключалась в том, чтобы Иран дал обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Трансляцию выступления Вэнса вел YouTube-канал Белого дома.

Видим ли мы фундаментальную волю иранцев не разрабатывать ядерное оружие, не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Этого мы пока не видим. Мы надеемся, что увидим сказал Вэнс

Он подчеркнул, что США и Иран на переговорах, состоявшихся в Пакистане, не смогли достичь договоренностей. При этом вице-президент отметил, что отсутствие соглашения является более плохой новостью для Ирана, нежели для США.