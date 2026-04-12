Москва12 апрВести.США и Иран не смогли прийти к соглашению, однако Вашингтон проявил достаточную гибкость на переговорах с Тегераном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в YouTube-канале Белого дома.
Президент США Дональд Трамп поручил американской делегации прибыть на переговоры в Пакистан с добрыми намерениями, отметил Вэнс.
Думаю, мы были достаточно гибкими, достаточно уступчивымиуточнил Вэнс
По его словам, Вашингтон приложил все усилия для достижения сделки.
Вице-президент отметил, что США четко обозначили свои красные линии, однако Тегеран отверг условия, предложенные Вашингтоном. Вэнс добавил, что американская делегация возвращается в США.