Вэнс: Вашингтон проявил достаточную гибкость на переговорах с Тегераном

Вэнс: США проявили достаточную гибкость на переговорах с Ираном

Москва12 апр Вести.США и Иран не смогли прийти к соглашению, однако Вашингтон проявил достаточную гибкость на переговорах с Тегераном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в YouTube-канале Белого дома.

Президент США Дональд Трамп поручил американской делегации прибыть на переговоры в Пакистан с добрыми намерениями, отметил Вэнс.

Думаю, мы были достаточно гибкими, достаточно уступчивыми уточнил Вэнс

По его словам, Вашингтон приложил все усилия для достижения сделки.

Вице-президент отметил, что США четко обозначили свои красные линии, однако Тегеран отверг условия, предложенные Вашингтоном. Вэнс добавил, что американская делегация возвращается в США.