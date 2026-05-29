Вэнс: США и Иран близки к соглашению, обсуждаются некоторые формулировки

Вэнс: США и Иран обсуждают ряд формулировок в соглашении Вэнс: США и Иран близки к соглашению, обсуждаются некоторые формулировки

Москва29 мая Вести.Вашингтон и Тегеран близки к заключению мирной сделки, сейчас ведется дискуссия относительно нескольких формулировок в проекте соглашения. В частности, обсуждается иранская ядерная программа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, которые приводит ТАСС, Соединенные Штаты и Иран очень близки к достижению мирных договоренностей, они продолжат "работать над этим".

Мы обсуждаем пару моментов, касающихся формулировок... Есть пара вопросов, касающихся ядерной сферы - запасов высокообогащенного урана и обогащения. Так что мы обсуждаем их с ними пояснил Вэнс

Вице-президент выразил надежду на то, что власти Ирана "хотят заключить сделку". Как считает американский политик, представители Тегерана, по крайней мере, "ведут переговоры добросовестно".

Днем 28 мая портал Axios написал, что США и Иран якобы достигли соглашения о 60-дневнем прекращении огня, начале переговоров по ядерной программе и разблокировке Ормузского пролива, однако иранское агентство Tasnim опровергло готовность текста меморандума.

Тем временем иранские СМИ сообщили об атаке БПЛА на провинцию Бушер. Согласно сведениям Tasnim, силы противовоздушной обороны страны сбили американский беспилотник.