Москва14 апрВести.Администрация Соединенных Штатов Америки полагает, что цели военной операции в отношении Ирана достигнуты.
С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.
Вэнс также добавил, что на данном этапе Вашингтон может переходить к завершению этого конфликта.
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и в Бахрейне, а также в Израиле.