Вэнс: США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию

Вашингтон может начать сворачивать военную операцию в Иране Вэнс: США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию

Москва14 апр Вести.Администрация Соединенных Штатов Америки полагает, что цели военной операции в отношении Ирана достигнуты.

С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Наши цели достигнуты утверждает высокопоставленный чиновник

Вэнс также добавил, что на данном этапе Вашингтон может переходить к завершению этого конфликта.

Я предпочел бы завершить это успешными переговорами заключил вице-президент

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и в Бахрейне, а также в Израиле.