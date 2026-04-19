Постпред при ООН Уолтц: США рассматривают все варианты шагов в отношении Ирана

Москва19 апр Вести.США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана, включая уничтожение инфраструктуры. Такое заявление сделал постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в комментарии телеканалу ABC.

По словам Уолтца, американский лидер Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника, не исключает "какие-либо варианты публично" и не говорит противнику, каких мер он не собирается принимать.

Так что все варианты остаются на столе. Мы могли бы с относительной легкостью уничтожить инфраструктуру (Ирана. – Прим. ред.) утверждает Уолтц

В конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали масштабную военную операцию в отношении Ирана. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и по американским базам в ближневосточном регионе. 8 апреля президент США объявил о приостановке боевых действий на две недели.