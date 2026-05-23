Axios: Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану

Москва23 мая Вести.Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает вариант, при котором американские силы нанесут новый удар по Исламской Республике Иран. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой сценарий может быть реализован, если в переговорах между Вашингтоном и Тегераном не будет прогресса.

По словам источников, непосредственно общавшихся с президентом, Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану говорится в материале

Издание подчеркивает, что американский лидер провел совещание по ситуации вокруг Ирана с чиновниками, отвечающими за национальную безопасность. На встрече присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и другие официальные лица.

Между тем агентство Tasnim написало, что США и Иран договорились по некоторым спорным вопросам. При этом уточняется, что стороны подпишут соглашение только после урегулирования всех разногласий.