WSJ: США могут нанести ограниченные удары по Ирану после провала переговоров

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками возможность нанесения точечных ударов по Ирану после провала переговоров в Исламабаде, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп мог бы возобновить полномасштабные бомбардировки, однако этот сценарий маловероятен, отмечает WSJ.

Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к американской блокаде Ормузского пролива в качестве способа преодоления тупика в мирных переговорах пишет WSJ

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что ВМС США введут 13 апреля полную блокаду морских портов Ирана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран на переговорах в Пакистане отверг условия Вашингтона, несмотря на то, что США проявили гибкость.