"Обдумывает дальнейшие шаги": СМИ узнали позицию Трампа в отношении Ирана Axios: Трамп готов возобновить удары по Ирану и операцию в Ормузском проливе

Москва12 мая Вести.Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана, пишет интернет-портал Axios, ссылаясь на двух американских чиновников.

Из материала издания следует, что глава Белого дома склоняется к усилению давления на Тегеран с целью добиться уступок в вопросах ядерной программы.

Кроме того, американский лидер изучает варианты возобновления операции "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе.

Среди прочего, президент Соединенных Штатов рассматривает удары по "25% целей", которые ранее были выявлены американскими военными, но не подверглись атаке.

Одним из факторов, которые Трамп учитывает, обдумывая дальнейшие шаги в (конфликте – прим. ред.), является его визит в Китай на этой неделе сказано в публикации

11 мая глава Белого дома заявил, что перемирие с Ираном находится "на грани выживания".

До этого политик назвал ответ Исламской Республики на предложение об урегулировании конфликта "совершенно неприемлемым". Axios пишет, что американский лидер намерен отклонить этот ответ.

По данным иранского агентства ISNA, ответ Ирана на предложение США по поводу завершения конфликта связан с вопросами прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

3 мая США направили Пакистану, который выступает посредником в переговорах, ответ на представленное иранской стороной предложение, состоящее из 14 пунктов.