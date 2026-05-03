Иран получил от США ответ на 14 пунктов его мирных предложений Аракчи: США передали Ирану через Пакистан ответ на мирные предложения

Москва3 мая Вести.Тегеран получил от США через Пакистан ответ на свои мирные предложения и изучает его, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее Иран направил США через пакистанских посредников план по урегулированию конфликта из 14 пунктов, среди которых требование выплаты репараций. Президент США Дональд Трамп обещал вскоре рассмотреть план, при этом он выражал сомнения в "приемлемости" предложения Тегерана.