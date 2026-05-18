Иран передал США свои корректировки по плану мирного урегулирования конфликта

Москва18 мая Вести.Иран передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он добавил, что Пакистан выступил посредником в переговорах и передал измененный план Вашингтона по разрешению кризиса.

Мы рассмотрели предложения и, как было объявлено вчера, наша точка зрения была передана американской стороне сказал Багаи

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что Иран не примет условия США, поскольку они равны капитуляции.