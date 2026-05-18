Москва18 маяВести.Иран передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Он добавил, что Пакистан выступил посредником в переговорах и передал измененный план Вашингтона по разрешению кризиса.
Мы рассмотрели предложения и, как было объявлено вчера, наша точка зрения была передана американской сторонесказал Багаи
Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что Иран не примет условия США, поскольку они равны капитуляции.