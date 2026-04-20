Москва20 апр Вести.Соединенные Штаты через посредников предложил Ирану составить новый мирный план после отказа Тегерана от предложенного американской стороной документа из 15 пунктов. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали в интервью газете "Ведомости".

Дипломат подчеркнул, что Иран готов к переговорам, но не с позиции силы или под давлением.

Американцы [сначала] направили план переговоров из 15 пунктов... И мы отвергли сразу их план. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план рассказал Джалали

Посол уточнил, что иранская сторона составила план, состоящий из 10 пунктов. По его словам, Вашингтон согласился с положениями документа.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия надеется, что США и Иран не вернутся к силовому варианту развития событий.