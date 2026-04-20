Москва20 апрВести.Россия надеется, что Соединенные Штаты и Иран не вернутся к силовому варианту развития событий. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, Москва ожидает продолжения переговорного процесса между государствами.
Мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен. И благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценариюсказал Песков
Пресс-секретарь не исключил "более негативные" последствия для безопасности в регионе и мировой экономики в случае продолжения боевых действий.
Песков также отметил, что в настоящий момент ситуация в Ормузском проливе хрупкая и непредсказуемая.