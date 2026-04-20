Песков: РФ надеется, что США и Иран не вернутся к силовому сценарию

Москва20 апр Вести.Россия надеется, что Соединенные Штаты и Иран не вернутся к силовому варианту развития событий. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, Москва ожидает продолжения переговорного процесса между государствами.

Мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен. И благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию сказал Песков

Пресс-секретарь не исключил "более негативные" последствия для безопасности в регионе и мировой экономики в случае продолжения боевых действий.

Песков также отметил, что в настоящий момент ситуация в Ормузском проливе хрупкая и непредсказуемая.