Москва15 апрВести.Россия и Китай предупреждали о негативных последствиях попытки силой решить вопрос по Ирану, заявил в интервью телеканалу India Today пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия и Китай были двумя странами, которые предупреждали об очень негативных, потенциально негативных последствиях, если решение иранской проблемы пойдет в направлении войнысказал Песков
По его словам, силовой конфликт вокруг Ирана плохо повлиял на мировую безопасность.
Ранее Песков говорил, что Россия приветствует решение США и Ирана о перемирии.