Песков: РФ и Китай указывали на негативные последствия силового решения по Ирану

Москва15 апр Вести.Россия и Китай предупреждали о негативных последствиях попытки силой решить вопрос по Ирану, заявил в интервью телеканалу India Today​​​ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Китай были двумя странами, которые предупреждали об очень негативных, потенциально негативных последствиях, если решение иранской проблемы пойдет в направлении войны сказал Песков



По его словам, силовой конфликт вокруг Ирана плохо повлиял на мировую безопасность.

Ранее Песков говорил, что Россия приветствует решение США и Ирана о перемирии.