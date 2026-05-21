В МИД Ирана заявили, что изучают предложения США по урегулированию конфликта Багаи: Тегеран изучает предложение США о прекращении конфликта

Москва21 мая Вести.Власти Ирана изучают комментарии представителей США по мирному плану из 14 пунктов, который представил Тегеран, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Его слова приводит агентство Nour News.

На основе того же состоящего из 14 пунктов текста, предоставленного Ираном, несколько раз происходил обмен сообщениями, мы получили изложение позиции американской стороны и в настоящее время изучаем ее сказал дипломат

Сначала Иран передал США через посредников в Пакистане новые предложение по урегулированию ближневосточного конфликта, состоящее из 14 пунктов, среди которых есть требование выплатить репарации. После этого Тегеран получил от Вашингтона ответ на свои мирные инициативы.

Спикер Меджлиса (парламента Исламской Республики) Мохаммад Багер Галибаф подчеркивал, что у Соединенных Штатов нет иной альтернативы, кроме как согласиться на изложенные предложения Ирана.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал эти предложения неприемлемыми, поскольку они не предполагают выполнения требований американского лидера о полном отказе Ирана от своей ядерной программы.

Тем временем стало известно, что начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир нанесет визит в Тегеран для передачи властям Исламской Республики послания насчет ирано-американского переговорного процесса.