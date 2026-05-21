Начальник штаба армии Пакистана прибудет в Тегеран для передачи послания Ирану

Москва21 мая Вести.Начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир нанесет визит в Тегеран для передачи представителям Ирана послания насчет переговорного процесса по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности Меджлиса (парламента) Исламской Республики Фида Хуссейн Малики, чьи слова приводит телеканал Al Mayadeen.

По информации Малики, пакистанский командующий "сегодня приезжает в Тегеран для передачи иранским официальным лицам специального послания".

Детали данного послания пока не раскрываются.

Пакистан выступает в качестве посредника на переговорах Ирана и США. 18 мая глава пакистанского МВД Мохсин Раза Накви завершил визит в Тегеран, в ходе которого он обсудил позицию иранской стороны с высокопоставленными представителями властей страны, в частности, с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи.

Ранее саудовский телеканал Al Arabiya сообщал, что командующий армией Пакистана может прилететь в Иран, чтобы объявить о завершении работы над окончательным проектом мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Согласно сведениям вещателя, новый раунд переговоров сторон состоится в Исламабаде в конце мая.