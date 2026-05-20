Москва20 мая Вести.Новый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится в Исламабаде в конце мая. Об этом сообщили источники саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Новый раунд переговоров будет приурочен к завершению основных обрядов хаджа.

По их данным, командующий пакистанской армией может в четверг посетить Иран, чтобы объявить о завершении работы над окончательным проектом соглашения.

Как ожидается, основные обряды ежегодного паломничества мусульман в Мекку и Медину, в том числе ночное стояние на горе Арафат, после которого отмечается Курбан-байрам, в этом году пройдут 26-27 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь начал угрожать крупной атакой по иранской территории. Однако он допустил, что даст шанс дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта.