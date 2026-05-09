WSJ: переговоры США и Ирана могут пройти в Пакистане на следующей неделе

Москва9 мая Вести.Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться в столице Пакистана на грядущей неделе.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, стороны прорабатывают с посредниками меморандум о взаимопонимании, в котором будут определены условия ведения на протяжении месяца переговоров о завершении ближневосточного конфликта.

Отмечается, что консультации США и Ирана могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе. Если американским и иранским представителям удастся добиться прогресса, первоначальный срок длиною в месяц может быть продлен по обоюдному согласию, говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжает действовать, несмотря на очередную атаку на объекты на территории Ирана.

В пятницу, 8 мая, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона ожидает от иранских властей ответа на предложение по урегулированию конфликта до конца дня.